Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak

Formula 1’in eski sahibi Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. 43 yaşındaki eşi Fabiana Flosi’nin Temmuz ayında çocuklarını dünyaya getireceğini doğrulayan Ecclestone’un 65, 35 ve 31 yaşlarında üç kızı bulunuyor.

Ekim sonunda 90. yaş gününü kutlayacak Ecclestone, aynı zamanda 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistan’lı Ramjit Raghav’dan sonra da tarihin en yaşlı babası olacak. Ancak Standford Üniversitesi kayıtlarına göre şu ana kadar en yaşlı baba olan kişi 88 yaşındaydı.

Formula 1’in en renkli simalarından biri olan ve aldığı kararlarla her zaman tartışılan Bernie Ecclestone, 2017’de sahibi olduğu dev organizasyonu devretmiş ve F1’de danışman olarak yer almaya başlamıştı.