Bayern Münih, Hansi Flick’in sözleşmesini uzattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Teknik Direktör Hansi Flick ile nikah tazeledi. Bavyera temsilcisi, 55 yaşındaki çalıştırıcının mevcut sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Bundesliga’nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 yenildikten sonra Bayern Münih, Niko Kovac’ın görevine son vermişti. Flick’in görevdeki ilk maçında Bayern, konuğu Borussia Dortmund’u 4-0 mağlup etmişti. Bayern, lig ertelenene kadar oynanan son 11 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, “Bayern, Hansi Flick’in çalışmalarından çok memnun. Takım o geldikten sonra çok iyi gelişim gösterdi ve bu da sonuca yansıdı. Çekici bir futbol oynatıyor. Üç kulvarda temsil edilen tek Alman takımıyız. Lider durumdayız ve bundan dolayı mutluyuz. Flick’e güveniyor ve gelecekte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Flick: ‘Birlikte çok şey başarabiliriz’

Yeni mukaveleden dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Hansi Flick, “Ekibimle birlikte görev almayı dört gözle bekliyorum. Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic ile yapılan görüşmeler çok iyiydi. Karşılıklı güven vardı. Eminim birlikte çok şey başarabiliriz” şeklinde konuştu.