Wimbledon’ın iptal kararını alan CEO konuştu: ‘Bu yıl bir daha tenis oynanmayabilir’

Wimbledon’ın bu yıl iptal edilmesinin ardından Grand Slam’in organizatörü All England Lawn Tennis Club (AELTC) CEO’su Richard Lewis teniste sezonun akıbeti üzerine açıklamalarda bulundu.

Lewis gelecek aylarda durumun düzelmesini tüm dünyanın selameti ve insanların sağlığı için dilediklerini söylerken tenis perspektifinden bakıldığında ise iyi ihtimalle ABD Açık öncesi hazırlıklarının yapılacağı sert zemin turnuvaları döneminde tenise dönülebileceğini ifade etti.

24 Ağustos’ta yapılacak olan ABD Açık’tan önce ATP’de 27 Temmuz ile 2 Ağustos arası BB&T Atlanta Open ile; WTA’de ise 1-9 Ağustos arası CITI Open ile sert zemin sezonu başlayacak.

‘İçimdeki iyimser diyor ki…’

Planlanan tarihler üzerine de konuşan Lewis, “İçimdeki iyimser -çoğu zaman iyimser değilimdir- ABD sert zemin sezonunun oynanacağını söylüyor” diye konuştu. “İnsan yaşananların durulmasını ve ABD Açık öncesi 1000’er puanlık Montreal, Toronto ve Cincinnati turnuvalarının oynanmasını umut ediyor” diyen Lewis şöyle devam etti: “Ancak hepimiz biliyoruz ki bu muhtemelen düşük bir ihtimal.”

Lewis aynı zamanda “Bu sene bir daha tenis oynanmayabileceğini söylemenin gerçek dışı olduğunu düşünmüyorum. Ama umalım ki ABD Açık ve Roland Garros oynansın” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika! Wimbledon iptal edildi, sigorta şirketi 250 milyon Pound ödeyecek!

Tarihini 24 Mayıs ve 7 Haziran arasından, 20 Eylül ve 4 Ekim arasına çeken Fransa Açık muhtemel 260 milyon Euro’luk gelir kaybı ile karşı karşıya kalmamak için toprak kort takviminin oynanamamasına rağmen turnuvanın gerçekleştirilmesine karar verdi. Wimbledon ise yaptığı sigorta anlaşmasındaki pandemi maddesiyle bir gelir kaybı yaşamamayı garantilemişti.

Öte yandan iptal kararı sonrası Wimbledon’ı sekiz kez kazanan Roger Federer ile 7 kez kazanan Serena Williams kararla ilgili üzüntülerini paylaşmıştı. Lewis, 38 yaşındaki iki efsanevi sporcunun da gelecek yıl Wimbledon’da boy göstermesini umduklarını söyleyerek açıklamalarını noktaladı.