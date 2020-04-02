Tottenham’ın yıldızı Son Heung-min zorunlu askerlik hizmetini yerine getiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesini değerlendirerek askerlik hizmetini yerine getirecek.

Güney Kore kaynaklı haberlere göre İngiltere’den ayrılarak ülkesine gelen 27 yaşındaki yıldız oyuncu temel bir eğitim kursu için 4 hafta orduda kalacak.

21 AYLIK SÜREDEN MUAF OLMUŞTU

Daha önce Asya Oyunları’nda altın madalya kazanarak Güney Kore’deki 21 aylık zorunlu askerlik kanunundan muaf olan Son, 20 Nisan’dan itibaren Jeju Adası’ndaki bir deniz piyade kampına katılarak temel eğitim alacak.

İngiltere’de corona virüsü salgını nedeniyle Premier Lig’e Nisan ayı sonuna kadar ara verilmesini değerlendiren yıldız oyuncu askerlik eğitiminden sonra toplum hizmeti olarak 544 saatlik futbol eğitimi verecek.

Askerlik görevi için Londra’dan Seul’e dönen Son Heung-min 20 Nisan’dan önce liglerin başlaması halinde askerlik görevini yine ertelemeyi düşünecek.