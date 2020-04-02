Toni Nadal: Bill Gates yeğenime işlerin karışacağını söylemişti

Toni Nadal, İspanya basınına verdiği bir röportajda yeğeni ünlü tenisçi Rafael Nadal’ın corona virüs salgınıyla ilgili Bill Gates tarafından uyarıldığını ifade etti.

Tenis önde gelen figürlerinden Rafael Nadal’ın antrenörü ve aynı zamanda amca olan Toni verdiği röportajda, “Yeğenim Güney Afrika’da Roger Federer ve Bill Gates ile gösteri maçı yaptığı sırada Gates kendisini salgına karşı uyardı. Çin’de yaşananların karmaşık olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyledi” dedi.

Kendisine sorulan sizce bu şu anki yaşayış biçimimizi değiştirir mi sorusuna, “Değiştirir mi bilmiyorum. Çünkü yaşadıktan sonra yaşananları geride bırakıyor ve unutuyoruz. Ancak bir şeyleri bozup yeniden kurmalıyız” diyerek cevap verdi.

Toni Nadal aşı bulunmadığı sürece, durumun karmaşık bir halde kalabileceğini düşünüyor. Politikacıların konuya cahilce yaklaştığını söyleyen deneyimli antrenör, fanatizmin geride bırakılıp bu salgına karşı birlikte cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

“ŞU AN TENİSİ HİÇ UMURSAMIYORUM”

Ayrıca Nadal’a göre politikacılar birçok kararı uzmanlara bırakmalı. Politikacıların domine ettiği alanlardan işi bilen kişilerin uzaklaşması sebebiyle bu günlere geldiğimizi savunan 59 yaşındaki antrenör, “İnsanlar günümüzde zor zamanlar geçiriyorlar. Örneğin şu an tenisi hiç umursamıyorum. Herkes organizasyon ve turnuvaların ne zaman başlayacağını soruyor. Bence hiçbir önemi yok. İleride birçok Mallorca ve Wimbledon turnuvaları yapılacaktır. Şu an konumuz salgın olmalı çünkü insanlar hayatlarını kaybediyor” şeklinde konuştu.

Bill Gates, 2015’te yaptığı bir konuşmasında da salgın hastalıklara dikkat çekmiş ve ilerleyen zamanlarda insanlığın sınanabileceğini söylemişti.

Dönemin salgın hastalığı ebolanın yüksek ölüm oranı sebebiyle kolay alt edildiğini belirten Gates, 2015’teki bir konuşmasında “Bir sonraki sefer bu kadar şanslı olmayabiliriz. Kendini iyi hisseden ve bu sebeple rahatlıkla uçağa binen taşıyıcıların olduğu bir salgın durumu zorlaştırabilir” demişti.

İşte Bill Gates’in 2015 yılında yaptığı TED konuşması;