Sadri Şener: İstanbul’un üç büyük kulübünün gelirlerine yaklaşamıyoruz ama…

Trabzonspor’da 4 kez başkanlık yapan Sadri Şener, SÖZCÜ'den Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Trabzonspor’un üç büyük kulübün gelirine yaklaşamadığını belirten Sadri Şener, ancak Trabzon siyasetinin İstanbul’dan güçlü olduğunu söyledi. Beraber çalıştığı Teknik Direktör Ersun Yanal'la ilgili de çok çarpıcı ifadeler kullanan Sadri Şener, soruları şöyle yanıtladı:

-2007'deki üçüncü başkanlık döneminizde çalıştığınız Ersun Yanal'dan pişman mısınız?

“Kendisiyle belli bir dönemden sonra çalıştığıma pişmanım, hele sonrası nefret… Ahmet Ağaoğlu'nu yönetime ben almıştım, kendisini çok severim. Alacak mevzusuyla ilgili ‘Hocayı sen arar mısın?' dedi. Ben de aradım, telefonuma çıkmadı. Sonra icrayla almış. Tolunay'la ikisini sonra gördüm. ‘Parayı iade edin kulübe, 10 milyonu size taksitle ödeyeceğim' dedim.”

-Ünal Karaman'ın gönderilmesi doğru mu? Siz, bu ayrılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Ünal ile konuştum. Kendisi ‘Ben geçen seneden beri gitmek istiyordum. Artık buraya kadar geldi' dedi. İyi dedim, hayırlısı o zaman ama benim lafımı dinlersen sezon sonuna kadar hiçbir yerde hocalık yapma. O gitti Rizespor ile anlaştı. Trabzonspor'dan sonra Rize çalıştırılır mı? Ama kendi takdiri.”

-Transferinden pişman olduğunuz futbolcular oldu mu?

“Çok… Kolombiya'dan gidip Teofilo'yu aldık. Şota bize önermişti. Gerçi bize Süper Kupa'yı aldırdı ama… Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın gidişi bizde büyük iz bıraktı. Kötü anılar onlar. Ama şimdiki takım da iyi… Gökdeniz'i iyi paraya satmıştım, onun için de hayırlı oldu.”

-Siyaset ile Trabzonspor'u birlikte tutuyordunuz ve yararlı buluyordunuz. Yine olsanız aynı açıklamayı yapar mısınız?

“Yine olsa yine aynı sözleri söylerim. İstanbul'un 3 büyük kulübünün gelirlerine yaklaşamıyoruz ama Trabzon'un siyaseti İstanbul'dan kuvvetlidir. Trabzonspor'un da bu siyaseti kullanarak yararlanması gayet doğaldır. Yarışmak istiyorsan böyle olmalı.”

-Ağaoğlu ve yönetimini nasıl buluyorsunuz?

“Ahmet iyi ve efendi çocuktur, akıllıdır. Bence gayet iyi de gidiyor. Ben de şu an yönetimin başında olsam Ahmet gibi yapmaya devam ederdim. Ama bu durumlar yeni mali yükler getirecek. Bankalarla yapılandırmayı bir daha yapmaları lazım. Çünkü gelirler sıfıra indi.”

LİG BU HALİYLE TECİL EDİLMELİ

“Futbolda uzak sosyal mesafe koyamıyorsun ki, kafa göz giriyorsun. Oynanamazdı, ertelenme doğru. Fatih Hoca'yla da aynı görüşteydim. Kendisini aradım, konuştum. Ertelemeyle finansal sorunlar çıkacak ama önce sağlık. Artık bu sene oynanmaz. Nisana girdik. Lig bu haliyle tescil edilmeli.”

ÇİM HOKEYİ BİLE VARDI

“2008 yılında bir sürü branş vardı. Çim hokeyi vardı mesela. Sporun ne olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir şube var. ‘Ne kadar şube açarsanız o kadar para alırsınız' bizimkiler de çim hokeyi açmışlar. Sporcusu yok, bir tane hocası vardı.”

SÖZCÜ ÇOK GÜZEL İŞ YAPMIŞ

“Corona virüsünden korunun” çağrısı yapan Sadri Şener, bir teşekkür de SÖZCÜ yönetimine ve çalışanlarına iletti. Şener, “Çok güzel bir şey yapmışsınız. Biraz para gidiyor ama virüs riskini azaltmak için ilave sayfa koymuşsunuz. 65 yaş sınırına sokağa çıkma yasağı devam ederse yaşımı küçültürüm. Çok sıkılıyorum ama sabredeceğiz tabii.”