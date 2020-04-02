Premier League’in akıbeti ne olacak! Paydaşlar toplandı, karar çıkmadı!

İngiltere’de corona virüsü ile mücadele devam ederken başta Premier League olmak üzere profesyonel futbol liglerinin akıbeti de merak konusu. Sezonun durumunun yanı sıra dünyanın mali açıdan en büyük ligi olan Premier League de yaklaşmakta olan ekonomik krizi sezen organizasyonlar arasında.

Bu yolda maaş kesintileri konuşulmaya başlarken Premier League, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), profesyonel alt ligleri idare eden English Football League yapısı ve Lig Menajerleri Birliği (LMA) bir araya gelerek görüşmelere başladı.

Yapılan görüşmelerin ilkinde herhangi bir karara varılamadığı ortak bir açıklama ile duyuruldu. Görüşmelerin hızlı bir şekilde devam ettirileceği ifade edilirken profesyonel futbolun paydaşları ortak bir karar bekliyor. Son olarak Tottenham Hotspur’un futbolcular hariç 550 çalışanın maaşlarında yüzde 20 kesintiye gitmesi eleştirilerin odağı olmuştu.

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Yine Premier League ekiplerinden Newcastle United ile Norwich City’nin hükümetin corona virüsü ile mücadele süresince işverenlere tanıdığı ücretsiz izin verme hakkını kullanıp çalışanlarının maaşlarını kamu fonundan ödeyecek olması çok sert bir şekilde eleştirilmişti.

‘PFA uyardı: İmza atmayın!’

Ortak açıklamada maaşlar ve sezonun akıbetinin tartışılacağı ifade edilirken süre olarak ise 48 saat verildi. Gelecek 48 saatte görüşmelerini sürdürecek olan paydaşların kararı merakla bekleniyor. ‘The i’ gazetesinin özel haberinde PFA’in futbolcularla irtibata geçerek, bir karar çıkmadan herhangi bir imza atmamaları gerektiği yönünde oyuncuları uyardığı ifadelerine yer verdi.