Premier League’de bir gönüllü indirim daha! CEO, futbol direktörü ve menajer…

Corona virüsünün doğurması beklenen ekonomik krizin futbola yansıması da bekleniyor. Mali olarak Avrupa’nın bir numaralı ligi olan İngiltere Premier League’de de sezonun akıbeti ve takımların ekonomik akıbeti merak konusu.

İngiliz futbolunun paydaşları bu konuları görüşmek için bir araya gelirken, cuma günü çıkması beklenen karar öncesinde Brighton and Hove Albion’da futbolun başındaki üç isim maaşlarında gönüllü olarak kesintiye gitti.

Daha önce Bournemouth Menajeri Eddie Howe indirime gideceğini açıklayarak bir ilke imza atarken Howe’u takip eden isimler; Brighton and Hove Albion’da Başkan Yardımcısı ve CEO Paul Barber, Menajer Graham Potter ve Futbol Direktörü Dan Ashworth oldu.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada üçlünün nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında indirime gittiği açıklanırken indirimin oranı açıklanmadı. Yapılan açıklamada üçlünün bu kararı kulüp çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmaması için aldığı ifade edildi. Ayrıca üçlünün bu teklifi başkana iki hafta önce sunduğu ancak başkanın ilk olarak bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Ancak başkan ve üçlü arasında yapılan görüşmeler sonunda gönüllü indirim teklifi başkan tarafından kabul edildi.