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Sözcü

Murat Cavcav’ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

10:26 -
Haberler Futbol
Murat Cavcav’ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav hayatını kaybetti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav’ın vefat ettiği kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav’ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, “Fatma Jale Cavcav'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz.” denildi.

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