Massimo Cellino: Burada ölüleri taşıyan kamyonlar var! Takımı ligden çekerim…

Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da ligin akıbeti tartışılmaya devam ederken Brescia kulüp başkanı Massimo Cellino’dan çok sert bir çıkış geldi. Sezonu sürdürmenin saf bir delilik olacağını söyleyen Massimo, ”Hiçbir takım eskisi gibi geri dönmeyecektir. Stadyumlar da kapalı kapılar ardında kalacak, oyuncuların sağlığı için büyük bir risk var” dedi.

‘BÜYÜK SAYGISIZLIK OLACAK’

13 binden fazla ölümün yaşandığı İtalya’da ligleri devam ettirmenin saçmalık olduğunu söyleyen Massimo, UEFA’ya da sert eleştirilerde bulundu. Serie A’nın devam ettirilmesi halinde takımı sahaya çıkarmayarak hükmen mağlubiyetleri kabul edeceğini söyleyen başkan, ”Bu gerçekleşirse Brescia vatandaşlarına ve artık orada olmayan sevdiklerine büyük bir saygısız olacak. Takımı göndermeyerek her maçı 3-0 kaybetmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

‘OKSİJEN TÜPLERİ GÖNDERİN’

UEFA’nın kibirli ve sorumsuz davrandığını söyleyen Massimo: ”Sadece ekonomik çıkarlarını ve kupalarını düşünüyorlar. Liglerin ve organizasyonların Haziran’da bitirilmesine karar veriyorlar. İki günde bir mi oynayacağız? Yoksa UEFA’nın günleri uzatma ve 72 saate çıkarma gücü de var mı? UEFA’nın paralarıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız, Brescia’ya oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderin. Minnettar oluruz. Brescia için konuşuyorum; burada ölüleri taşıyan kamyonlar var. Salgının merkezindeyiz. Zaten her durumda oyuncular 45 günlük hareketsizlikle gelecek, sadece onları yeniden hazırlamak için bir ay eğitim gerekli. Aksi takdirde herkesin sakatlanma riski vardır. ”