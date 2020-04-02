Marc Overmars: UEFA ve KNVB’yi, bir hafta önceki Donald Trump’a benzetiyorum’

Hollanda’da corona virüsü salgını nedeniyle ligler 1 Haziran’a kadar ertelenirken UEFA’nın bugün yaptığı açıklamanın ardından tartışmalar yeniden alevlendi.

55 üye ülke federasyonu ile toplantı yapan UEFA, bütün organizasyonları ikinci bir karara kadar ertelerken, devam eden sezonların Ağustos ayına kadar tamamlanabileceğini belirtti.

Yaşanan gelişmelerin üzerine açıklama yapan Hollanda Futbol Federasyonu, Haziran ayında ligleri yeniden başlatarak 3 Ağustos’ta tamamlamayı planladıklarını duyurdu.

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De Telegraaf’a konuşan Ajax Sportif Direktörü Overmars ise sezonun sonlandırılması gerektiğini söylerken, “Neden şu anda para önemli ve halk sağlığı önemsiz? Federasyonun bağımsız bir karar vermesini umuyordum ama UEFA’nın arkasına saklanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin UEFA’ya baskı yaptığını söyleyen Overmars, “Hollanda’daki televizyon gelirlerine İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya’daki kadar bağımlı değiliz. Bence büyük ülkeler her ne pahasına olursa olsun maçların yapılması için UEFA’ya baskı yaptılar. UEFA da bundan faydalanıyor çünkü Şampiyonlar Ligi’ni oynamak ya da oynamamak yüz milyonlarca Euro fark anlamına geliyor” dedi.

Ajax geïrriteerd over besluit KNVB: 'Stop Eredivisie, denk aan volksgezondheid' https://t.co/eU4U3x5Bqi — Telesport Voetbal (@televoetbal) April 1, 2020

“BİR HAFTA ÖNCEKİ TRUMP’A BENZETİYORUM”

UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu hakkında sert yorumlarda bulunan Overmars, “UEFA ve KNVB’yi bir hafta önceki ABD Başkanı Donald Trump’a benzetiyorum. O da ‘ekonomi corona virüsünden daha önemli’ diyordu. Merhaba! Hollanda’da her gün 100 kişiden fazla insan corona virüsü yüzünden ölüyor” şeklinde konuştu.

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