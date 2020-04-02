Kulüpler ne olacak?

Barcelonabaşta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, mali tedbirlerini açıklıyor. Düşürülen maaşlar, transfer borçları, bütçeye göre yapılandırılmakta.

Bizim ülkede şu an tık yok. Bilim insanlarına göre dünyamız 6 aydan önce eski haline dönemeyecek. Futboldan gelir sağlayan herkes, bu sürede ne yapacak?

Maalesef hiçbir şey! Sponsor gelirleri bitti. BeIN Sports anlaşması bu şartlar içinde nakit geliri sağlayabilecek mi? Kısa vadede sağlasa bile nereye kadar gider? Bu konuda da kulüplerimiz büyük bir bilinmeze gidiyor.

Yabancı oyuncuları daha ne kadar ülkede tutabilirsiniz? Birinci dereceden akrabaları ülkemizde değilken birer ikişer ayrılacaklar Türkiye'den. Sanki mecburi bir yapılanmaya gidecek takımlar.

Altyapıdan gelecek oyuncuları daha fazla izleyeceğiz yakın gelecekte. Başka çare yok.

Yöneticiler kara kara düşünüyor. 2. Lig'den Süper Lig'e birçok takımın uçan kuşa borcu var. Bu saatten sonra hiçbir banka telefona bile çıkmaz.

Büyük yalnızlığa süratle giden Türk futbolunda yaprak kıpırdamaz.

Barcelona’nın bile yüzde 70 maaş indirimi kararı aldığı ortamda bizim futbol dünyamızdan ses çıkmaması, yaklaşan kusursuz fırtınayı gösteriyor sanki…