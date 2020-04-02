Kulüpler Birliği, video konferans ile toplanacak

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00'te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in İzmir'den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.

2 Nisan’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, federasyon başkanları ile video konferans gerçekleştirirken Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de toplantıya katılmıştı.

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Bakan Kasapoğlu liglerin akıbeti ile ilgili olarak uluslararası karar verici kurumların tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiğini ancak sporcuların ve spor paydaşlarının sağlığının ön planda tutulması gereken unsurlar olduğunu ifade etmişti.