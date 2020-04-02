Klose’nin paylaşımı olay oldu!

İngiltere Premier Lig’de Norwich City forması giyen Timm Klose, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Corona virüsü ile mücadele nedeniyle takımının aldığı karantina kuralları nedeniyle evde kalan 31 yaşındaki İsviçreli futbolcu, neler yaptığı ile ilgili paylaştığı bir videoda porno sitesini açık unuttu.

Evde bilgisayarından televizyon izlediği ile ilgili bir paylaşım yapan Timm Klose’nin ekranında porno sitesinin adresi kaldı. O an bir çizgi filmin gösterildiği paylaşımda, bir başka sekmede porno sitesi kaldı. Timm Klose, farkında olmadan yaptığı bu hata sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Timm Klose’nin paylaşımını alaya aldı. Kimileri “Görünüşe göre Klose karantina günlerinde iyi eğleniyor” derken kimileri ise “Futbolun olmadığı şu zamanlarda Klose, kendini meşgul edecek bir şey bulmuş” dedi.

İşte Klose’nin yanlışlıkla sekmesinde porno sitesini açık unuttuğu paylaşımı: