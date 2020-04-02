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Kerem Tunçeri corona virüsü önlemi için sakallarını kesti

A Milli Takım menajeri eski basketbolcu Kerem Tunçeri corona virüsü tedbirleri nedeniyle sakallarını keserek bir akım başlattı.

10:43 -
Haberler Basketbol
Kerem Tunçeri corona virüsü önlemi için sakallarını kesti

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı menajerlik görevini sürdüren Kerem Tunçeri, uzmanların “virüsün sakal ve bıyıklarda tutunma ihtimali olduğunu” söylemesi üzerine sakalını kesti.

Görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Tunçeri, takipçilerini de aynı şeyi yapmaları konusunda uyardı ve bir sakal kesme akımı başlatmış oldu. Ünlü isim corona virüsü nedeniyle başlatılan gıda paketi yardım kampanyasına 50 aile ile destek vermişti.

basketbol Corona kerem tunçeri ÖNLEM sakal kesme
Son güncelleme: 10:53 02.04.2020