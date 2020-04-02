Jose Antonio Reyes’in ölüm nedeni belli oldu: Aşırı hız

Arsenal ve Real Madrid’de uzun yıllar forma giyen, şampiyonluklar yaşayan Jose Antonio Reyes, 1 Haziran 2019’da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmiş. Futbol dünyasını üzen bu ölüm sonrasında kazanın raporları ortaya çıktı.

Polis raporlarında iki kuzeniyle birlikte seyir halinde olan Reyes 187 KM hızla giderken aracın sol arka tekerliğinin patlamasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; polis raporunda Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği kazadan birkaç gün önce kuzeni tarafından evlerinin garajında tamir edildiği yazıldı.

Reyes’in hayatını kaybettiği kazada 23 yaşındaki kuzeni Jonathan da yaşama gözlerini yumdu. Diğer kuzen Juan Manuel Calderon ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun yüzde 60’ının yanmasına neden olmuştu.

REYES KİMDİR?

Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Jose Antonio Reyes, futbola 10 yaşında Sevilla’da başladı. Reyes, 2004’te Arsenal kulübüne kendi tarihinin rekor ücreti olan 17.5 milyon sterline transfer oldu. Daha sonra, Julio Baptista ile takas edilerek Real Madrid’e geçti. Jose Antonio Reyes, son olarak 9,2 milyon euro karşılığında Atlético Madrid’e transfer oldu. Sonra Benfica kulübüne kiralandı ve Atletico Madrid’e döndü. 1 Ocak 2012 tarihinde eski takımı Sevilla’ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu ve bu kulüpte 2016-2017 sezonunun sonuna kadar forma giydi. Sevilla’daki ikinci döneminin ardından Espanyol’a transfer olan Reyes 2017-2018 sezonunun devre arasında La Liga 2’deki Cordoba’ya transfer oldu ve sezon sonuna kadar burada kaldı. 1 Temmuz 2018 tarihinde Çin’in Xinjiang Tianshan Leopard FC kulübüne transfer oldu.

Millî takım ile ilk maçına 20 yaşındayken çıktı. İlk maçında antrenörü Iñaki Sáez’di.

21 kez İspanya U-16, İspanya U-19 ve İspanya U-21 millî takımlarının formasını giyen Reyes,21 defa İspanya A millî takım formasıyla sahaya çıkmıştır. A millî takımdaki maçlarda toplam 4 gol ile ülkesine katkı sağlamıştır.