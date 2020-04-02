Işıl Reçber Rüştü Reçber’in son durumunu açıkladı! ‘Yoğun bakım haberleri doğru değil’

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, bugün çıkan yoğun bakımda haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili ‘Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.

İşte Işıl Reçber’in paylaşımı…

Işıl Reçber daha önce de Rüştü’nün son durumuyla ilgili bilgi vermiş ve son 72 saatin zorlu geçtiğini açıklamıştı. 5 gün önce corona virüse yakalandığı tespit edilen Rüştü Reçber, hastaneye kaldırılmış ve tüm spor dünyası, efsane kaleciye iyi dileklerini göndermişti.