Işıl Reçber, Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında bilgi geçti: ‘Bir saniye göremiyorum ama…’

Kaldırıldığı hastanede corona virüsü (Covid-19) tedavisi devam eden Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, efsanevi kalecinin sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu. Işıl Reçber, eşinin yoğun bakımda yatmadığını ve tedavinin normal, stabil bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Işıl Reçber bazı haber kaynaklarından paylaşılan “Rüştü Reçber yoğun bakımda” haberlerine “Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah” yanıtını vermişti.
Gelişmelerin ardından Rüştü Reçber’in son durumu hakkında yeni bir paylaşım yapan Işıl Reçber, “Bir saniye dahi göremiyorum ama biliyorum ki emin ellerde” ifadelerini kullanan Reçber, “Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı. Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun” ifadelerini kullandı.
İşte Işıl Reçber’in son paylaşımı:
View this post on Instagram
Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum..Zor ve ağır günler, Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah 1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde.. 5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin,, Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor.En saglıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor.Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor,, Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacagınız.Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık,, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz.Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde.Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı.Sigara içenler için durum çok kritik.İçmeyin, bırakın vesile olsun..Allaha emanet olun..#seniseviyoruz#seniözledikRR
Eski milli kaleci Rüştü Reçber’in tedavisine devam edildiği belirtilirken genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ifade edildi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, Rüştü Reçber ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”