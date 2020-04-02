Işıl Reçber, Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında bilgi geçti: ‘Bir saniye göremiyorum ama…’

Kaldırıldığı hastanede corona virüsü (Covid-19) tedavisi devam eden Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, efsanevi kalecinin sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu. Işıl Reçber, eşinin yoğun bakımda yatmadığını ve tedavinin normal, stabil bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Işıl Reçber bazı haber kaynaklarından paylaşılan “Rüştü Reçber yoğun bakımda” haberlerine “Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah” yanıtını vermişti.

Gelişmelerin ardından Rüştü Reçber’in son durumu hakkında yeni bir paylaşım yapan Işıl Reçber, “Bir saniye dahi göremiyorum ama biliyorum ki emin ellerde” ifadelerini kullanan Reçber, “Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı. Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun” ifadelerini kullandı.

İşte Işıl Reçber’in son paylaşımı:

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RÜŞTÜ REÇBER’İN TEDAVİ OLDUĞU HASTANEDEN AÇIKLAMA

Eski milli kaleci Rüştü Reçber’in tedavisine devam edildiği belirtilirken genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ifade edildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, Rüştü Reçber ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”