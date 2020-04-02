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Sözcü

İngiltere’de ilk indirim Eddie Howe’dan!

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de Bournemoth'u çalıştıran tecrübeli teknik adama Eddie Howe maaşında indirime gideceğini açıkladı.

08:52 -
Haberler Futbol
İngiltere’de ilk indirim Eddie Howe’dan!

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’da Belarus hariç tüm futbol ligleri durdu. Liglerin durmasıyla birlikte spor dünyasında ekonomiler de etkilenmeye başladı. Avrupa devlerinden önce Juventus, ardından da Barcelona oyuncuların maaşlarında indirime gidildiğini açıklamıştı.

Premier Lig’de ise ligin ne zaman başlayacağı ve yayın gelirlerinin durumu tamamen merak konusu. Dünyanın en büyük futbol ekonomisine sahip ligde ilk indirim haberi ligin en düşük bütçeli ekiplerinden Bournemouth’tan geldi. Kulübün teknik direktörü Eddie Howe, 4 milyon euro olan maaşında indirime gideceğini açıkladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde göre indirimlerin devam edeceği söyleniyor.

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