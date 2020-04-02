İngiltere Sağlık Bakanı futbolculara seslendi: ‘Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ada’da corona virüsüne karşı alınan ve alınacak önlemler ile mücadeledeki son gelişmeleri aktarırken Premier League’de forma giyen futbolculara da seslendi.

Hancock, “Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu Premier League futbolcularının üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği anlamına geliyor” dedi. Bakan, ülke genelinde sağlık çalışanlarının sergilediği eforun ve yaptıkları fedakarlığın altını çizerken “Premier League oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek” diye konuştu.

Aynı zamanda iktidardaki Conservative Party’nin (Muhafazakar Parti) parlamento üyesi olan ve Digital, Culture, Media and Sport Committee’nin (Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi) de başında yer alan Julian Knight konuyla ilgili olarak Hazine Bakanı Rishi Sunak’a bir mektup yazdı ve futbolcular ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘Premier League kulüpleri harekete geçmeyecekse…’

“Şu an çalışmayan üst düzey futbolcuların yüz binlerce pound kazanıp, kulüpleri işler vaziyette tutan kulüp çalışanlarının maaşlarını kaybettiği yakışıksız bir durumla karşı karşıyayız. Eğer Premier League bu durumu düzeltmek için harekete geçmeyecekse o zaman hükümet devreye girip, ceplerine darbe vurulanların zararını karşılayacak ciddi mali cezaları kulüplere empoze etmeli.”

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, #Corona virüsü ile mücadele kapsamında Premier Lig oyuncularını ücretlerinde kesintiye gitmeye çağırdı. “Ücret kesintisi yap, rolünü oyna”pic.twitter.com/hhdftZM4BK — SKOR (@SozcuSkor) April 2, 2020

Knight ayrıca kulüplere seslenerek “Doğru olanı yapın ya da sonuçlarına katlanın” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sert açıklamaların ardından İngiliz futbolunun profesyonel paydaşları olan Premier League, English Football League, PFA (Profesyonel Futbolcular Birliği) ve LMA (Lig Menajerleri Birliği) bir araya gelmiş ve dün sonuçlanan görüşmelerin ilkinde bir karara varılamamıştı. PFA konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak adım atma taraftarı olduklarını belirtti.

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Açıklamada, PFA’in kamuoyundaki hassasiyetin farkında olduğu ifade edildi ve Premier League ile anlaşmaya varmayı umdukları belirtildi ancak bir şerh düşüldü ve “Ancak, şu anki durumda kulüpler -işveren olarak- oyuncularına ve çalışanlarına maaş ödeyebiliyorsa, ödemeliler” dendi.

‘Kulüplerde pay sahibi olanların işine gelecek…’

PFA kulüp çalışanlarına adaletsiz davranılmasını istemediklerini de belirtirken “Hakiki bir finansal ihtiyaç olmadan hükümetin bu desteğini kullanmak toplumdaki hassasiyete zarar verir ve kulübün çalışanlarına ödeyecek paraları olduğu koşullarda futbolcuların diğer saha dışı çalışanlarının maaşlarını ödemesi sadece kulüplerin pay sahiplerinin işine gelecektir” ifadelerine yer verildi.

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Premier League ekiplerinde ise farklı uygulamalar görülüyor. Norwich City’de oyuncular ve yönetim maaşlarından bir miktar bağış yapmaya karar verdi ve toplanan yaklaşık 200 bin Pound’un virüsten etkilenenlere yardım için bağışlanacağı açıklandı. Bournemouth Menajeri Eddie Howe ve Brighton and Hove Albion’ın CEO’su, Futbol Direktörü ve Menajeri de maaşlarında üç aylık kesintiye gitti.

Bunun yanında stadını sağlık hizmetleri için açan Tottenham tepki çeken bir kararla saha dışı 550 çalışanının maaşlarından yüzde 20 kesmişti ve futbolculardan da kesinti beklediklerini açıklamıştı.

Gary Lineker: Umarım sadece futbolcular hedefte değildir!

İngiliz milli takımının ve Tottenham’ın unutulmaz golcüsü ve şimdinin popüler spor yorumcusu Gary Lineker, BBC yorumculuğundan aldığı maaşın iki aylık kısmını Britanya Kızıl Haçı’na bağışladığını açıklamıştı. Lineker, futbolcuları savunurken “Toplumda birçok insan -milyarderler, CEO’lar- da tonla para kazanıyor. Umarım sadece futbolcular hedef alınmıyordur. Futbol bir şeyler yapmalı ve yapacaktır da” demişti.

Bilindiği üzere Barcelona, Juventus gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde futbolcular maaşlarında ciddi kesintiye gitmişti.

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