Gianni Infantino: ‘Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ama…’

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını ile ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino, açıklama yaptı. Infantino’nun FIFA’nın internet sitesinde yer alan açıklamasında karşılaşmaların ne zaman başlayacağını bilmediklerini ve futbolun insan hayatından daha önemli olmadığını belirtti.

Dünyanın yeni bir tehditle karşı karşıya kaldığını söyleyen Infantino, “Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı. Yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerekiyor” dedi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Infantino, “Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil. Geleceğe yönelik güvenle çalışırken bu düşünceye de zihnimizde açıkça yer vermeliyiz” derken “Uluslararası maç takvimine de bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak futbolcu sözleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan İsviçreli yönetici, “Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle gelecekler” yorumunu yaptı.

İLGİLİ HABER Corona virüsünden ölen Pape Diouf: Fransa futbolunu değiştiren korkusuz lider!