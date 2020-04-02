Garry Rodrigues: ‘Çalıştığım en iyi teknik direktör benim!’

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, TRT Spor’a flaş açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle evde devam ettikleri çalışmalardan söz eden Rodrigues, kariyeri ile ilgili samimi ifadeler de kullanarak hakkında merak edilenleri yanıtladı.

“Evde online yaptığımız antrenmanlar çok iyi gidiyor. Tabii ki kolay değil. Alışmak zorundayız çünkü normal şartlarda her gün kulüpteyiz ve takımca sahada çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Ligler ne zaman başlar bilmiyorum. Gelecek hafta mı? Gelecek ay mı? Yetkililer kararını verdiğinde ve Lig tekrar başladığında hepimiz bıraktığımız gibi olmalıyız. Bu çok önemli” diyen Rodrigues, “Evet kolay olmayacak. Daha önce benzer bir durum yaşamadık. Hem takımlar hem de oyuncular için güçlü bir şekilde dönmek en önemli şey olacak” dedi.

Futbolcular olarak ellerinden beklemek ve hazır olmak geldiğini söyleyen tecrübeli kanat oyuncusu “Bizler de sizler gibi yetkililerin kararını bekliyoruz. Her şeyin kararını onlar verecek. Ligler eğer 30’unda başlarsa 30’unda yarın başlarsa yarın hazır olmak zorundayız. Kararı onlar verecek. Biz de uygulayacağız. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. Kimse bu durumun içinde olmak istemezdi. En önemli şey alınacak tüm kararlara saygı duymamız olacak” diye konuştu.

‘Her derbi özeldir ama…’

Sakatlığını atlattığını ifade eden Rodrigues, Fenerbahçe – Galatasaray derbisine de değindi. “Çok derbi maçı yaşadım” diyen yıldız isim “Her derbi çok özeldir. Bunların arasında bir tercih yapmam ama bu rekabet ilk 10 derbinin arasına rahatlıkla girer. Hatta belki de ilk 5’e girer. Yorum yapabilmeniz için bunu hissetmeniz ve yaşamanız gerek. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Fenerbahçe – Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biriydi” dedi.

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‘Postacı olarak çalışıyordum’

Kariyeri hakkında ve hikayesi hakkında çarpıcı detaylara değinen 29 yaşındaki kanat oyuncusu “Futbol oynarken aynı zamanda çalışıyordum. Okulu bırakmıştım. İşi ve amatör ligi aynı anda idare etmek zordu. Daha sonra futbola ara verdim ve 1 yıl boyunca futboldan uzak kaldım. Postanede postacı olarak çalışıyordum ve işler çok yoğundu. Sonra amatör ligde oynamaya yeniden başladım ve mükemmel bir sezon geçirdim. Oradaki iyi performansım beni bir anda profesyonel seviyeye taşıdı ama profesyonel seviyede ilk 2-3 senem çok zorlu geçti. Okulu bıraktığım, fabrikalarda ve postanede çalıştığım bir dönemden sonra futbola dönmek kolay değildi. Birçok tecrübe edindim. Gerçekten çılgınca bir hikayem var diyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘Çalıştığım en iyi teknik direktör benim!’

Bu zamana kadar çalıştığı en iyi teknik direktörün kim olduğu yönünde sorulan soruya “Çalıştığım en iyi teknik direktör benim. Başkası değil sadece benim!” şeklinde ilginç bir cevap veren Rodrigues forma numarası hakkında ise “24 sayısı benim için özeldir çünkü profesyonel futbol kariyerime dönebilmek için 7 gün 24 saat çalışırdım. Bu nedenle futbola geri dönünce de 24 numaralı formayı seçtim. 24 numarayı giyiyorum ama favori numaram aslında 11” cevabını verdi.

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‘Kupayı kazanacağız’

Corona virüsü ile mücadelede taraftarlara ve halka evde kalma mesajı veren yıldız futbolcu, “Çok yakında stadyumlara sahalara döneceğiz ve kupalar kazanacağız. Tüm maçları kazanmaya çalışacağız ancak en önemlisi bu sezon özelinde kupayı kazanmak olacak çünkü o kulvarda her şey bizim elimizde. Bunu başarabiliriz. İnanıyorum… Ama şu anda evde kalın güvende kalın ve pozitif olun. Hayat devam ediyor. Her şey yakında çok güzel olacak ve bir aile gibi tekrar bir arada olacağız. Kendinize dikkat edin. Kupayı kazanacağız!” diye konuştu.