FIFA’dan 2.7 milyar dolarlık yardım!

Corona virüsü salgını nedeniyle krize giren futbol dünyasını kurtarmak için, bu sporun patronu harekete geçti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasasındaki 2.7 milyar doları, dünyanın en büyük endüstrilerinden birini yeniden canlandırmak için kullanmayı hedefliyor. Bu paranın koronavirüsün ardından gişe hasılatı, yayın geliri ve sponsorluk gelirlerinden büyük ölçüde mahrum kalan liglere aktarılması planlanıyor.

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FIFA, kasasındaki 2.7 milyar doların yanı sıra Dünya Kupası'nın gelecekteki naklen yayın ve sponsor gelirlerini de gerektiğinde kulüplere ek olarak vermeyi planlıyor. FIFA bünyesindeki 6 farklı konfederasyonun temsilcilerinden oluşan 36 kişilik kurul, bu para trafiğinin nasıl yönetileceği konusunda söz sahibi olacak. Futbolun patronu, 211 üyesine 4 yılda yaklaşık 6'şar milyon dolar veriyor.

İLK ZİLİNA BATTI!

Finansal anlamda tüm federasyonlar ve kulüpler için alarm zilleri çalarken koronavirüsün ilk kurbanı, iflasını açıklayan Slovak ekibi Zilina oldu. Ardından Uruguay Futbol Federasyonu, müsabakaların durduğunu ileri sürerek 400 çalışanını işten çıkardı. Futbolda yaşanan kriz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan problemlerin en büyüğü olarak raporlandı. Milyar Euro'luk bütçelere sahip kulüpler de mali olarak eridi.