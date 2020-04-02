Fenerbahçe yönetiminin görüşü: Anlaşmayı iyi ki imzalamadık

Türk kulüplerini kurtarma misyonuyla hayata geçirilen ancak tartışmalara konu olan Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan kredi anlaşması yeniden gündemde. Liglere ara verildiği, maçların oynanmadığı, gelirlerin dibe vurduğu dönemde kulüpler, geri ödemeleri nasıl yapacaklarını düşünüyor. Anlaşmayı imzalamayan Fenerbahçe yönetimindeki görüş ise “İyi ki Bankalar Birliği anlaşmasını imzalamadık” şeklinde.

Yöneticilerin, “TBB'nin önümüze koyduğu 40 sayfada öyle detaylar vardı ki kulübün anahtarını teslim etmemizi istiyorlardı sanki. Olası bir ödeyememe durumunda kulüplerin söz hakkı bankalara geçiyordu. Fenerbahçe'nin bu anlaşmayı imzalamamasının haklılığı ileride daha iyi anlaşılacak” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

‘KOÇ DOĞRU ADIMLAR ATTI’

SÖZCÜ'nün konu ile ilgili görüştüğü, ismini vermek istemeyen bir üst düzey yöneticisi, konuşulanları doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Söz konusu yönetici, “Koronavirüs krizi geçince ciddi bir ekonomik kriz çıkacak. Daha büyük bir fırtına kopacak. Kulüp olarak zor bir dönem geçirsek de Başkanımız Ali Koç, doğru adımlar atıyor” dedi.