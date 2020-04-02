Corona virüsü salgını nedeniyle tarihi stadyum hastane oldu

Tüm dünyayı etkisi altın alan corona virüsü salgını, Brezilya’da 5 binden fazla kişiyi etkiledi. Brezilya hükümeti, salgından etkilenen insan sayısında artış öngördüğü için 2014 Dünya Kupası için yaptırılan stadyumları hastaneye çevirme kararı aldı. Bu stadyumların arasında 1950 Dünya Kupası’nda tarihe geçen Maracana da yer aldı.

80 bin kapasiteli Maracana’ya, corona virüsü salgını tespit edilen hastaların kalabilmesi için 400 yataklı geçici hastane kuruldu. Böylece Brezilya’da kurulan geçici hastane sayısı 8’e çıkmış oldu. Maracana, ülkenin en kalabalık şehri Rio de Janeiro’daki hastanelere yakın olduğu için corona virüsü ile mücadelede önemli bir rol üstendi.

TARİHE GEÇEN STADYUM

İlk inşa edildiği 1950 yılında 180 bin kapasiteli olan Maracana Stadyumu’nda, FIFA kuralları gereği kapasite 80 bine düşürüldü. Uzun süre dünyanın en büyük stadyumu olan Maracana, 1950 yılındaki Dünya Kupası finalinde Uruguay ile Brezilya arasında oynanan karşılaşma ile tarihe geçmişti.

Uruguay’ın Brezilya’yı 2-1 yenerek kupayı kaldırdığı karşılaşmayı, kaçaklarla birlikte 199 bin 854 kişi izlemiş ve dünya futbol tarihinin seyirci rekoru kırılmıştı. Kulüp maçlarındaki seyirci rekorunun da sahibi olan Maracana’da, Brezilya Ligi’nde oynanan Flamengo-Fluminense karşılaşmasını 177 bin 656 kişi izlemişti.

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