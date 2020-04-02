Club Brugge’un şampiyonluğu oylamaya sunulacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası futbolda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tüm Avrupa’da liglerin ertelenmesi kararının ardından Belçika 1. Ligi’inde de flaş bir kararın eşiğine gelindi.

New York Times muhabiri Rory Smith ve Belçika basınının aktardığı bilgilere göre; Belçika Ligi’nin olduğu gibi tescili için federasyon kurullarına talepte bulunuldu. Kısa süre içerisinde konuya dair bir toplantı yapılarak karar için oylama yapılacak ve ligin geleceği belirlenecek.

Ligin olduğu gibi tescilini federasyona sunan kurul, oylama sonucunu bekleyecek. Eğer federasyon ligi olduğu gibi onaylarsa 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edilecek. Normal şartlarda play-off’a gitmesi gereken lig böylece sona ermiş olacak. 70 puanla lider olan Club Brugge şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Belçika Ligi’nde maçlar ertelenmeden önce puan durumu şu şekildeydi;