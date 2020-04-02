Carlos Tevez’den çarpıcı sözler: ‘Futbolcular bir yıl maaş almadan yaşayabilir’

Boca Juniors forması giyen dünyaca ünlü Arjantinli golcü oyuncu Carlos Tevez, ülkesinde America TV yayınına katılarak Güney Amerika genelinde başlatılan #QuedateEnCasa (EvdeKal) kampanyasına katılacağını belirtirken daha fazla yardım yapmak için de hazır olduğunu söyledi.

Popüler isimleri eleştiren, futbolculara mesaj veren ve kulüpler de dahil herkesi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye davet eden 36 yaşındaki Tevez, “Bizim için çocuklarımızı doyuracak yiyeceğimiz olduğunu bilerek evden konuşmak kolay. Ancak evden çıkamayan, çıksa gözaltına alınacak olan ve çocuklarını besleyemeyen insanların durumu… Endişe verici…” dedi.

‘Kendimden çok yaşlılar için endişeliyim’

Son olarak Boca Juniors’a transfer olan ve Avrupa’ya açıldığı kulübüne dönerek takımı şampiyonluğa taşıyan Tevez, “Bu virüs gençlerden ziyade ninelerimizi ve büyükbabalarımızı öldürüyor. Kendimden çok yaşlılar için endişeliyim. Yanlarında olup yardım etmemiz gerekiyor. Ben de elbette gidip çorba da dağıtacağım, her ne iş varsa yapacağım. Örnek olmamız için futbolcular, aktörler gidip fakir mahallelerde ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerekiyor. Ben buna hazırım” diye konuştu.

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‘Futbolcular altı ay veya bir yıl para almadan yaşayabilir’

“Bir futbolcu altı ay veya bir yıl para almadan yaşayabilir” diyen deneyimli yıldız, “Aç kalmamak için sabah altıda çocuklarını evde bırakıp işe gitmek ve akşam yedide evine dönmek zorunda olanların her gün yaşadıkları çaresizliği yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Evden video çekerek değil…’

Paylaşılan antrenman videoları ve evden çekilen videolara da göndermede bulunan Arjantinli golcü, “Kulüpler de buna dahil olmalı. Her sabah antrenman yapacaklarına bu insanlar için yardım talep etmeliler. Evden, salonunuzdan video çekebilirsiniz ancak örnek olmak için yardım etmeniz gerekiyor” dedi.