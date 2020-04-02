Bu eve hayat sığar! İşte Neymar’ın karantinayı geçirdiği malikane!

Brezilyalı süper yıldız Neymar, corona virüs salgını sebebiyle karantinasını 7 milyon Sterlin’lik malikanesinde geçiriyor. Hastalığın pandemiye dönüşmesinin ardından özel jetiyle Brezilya’ya uçan ünlü oyuncu, karantina kurallarını çiğnemekle suçlanmıştı.

Ancak arkadaşlarıyla görüntülenen Neymar, sosyal mesafe kuralını ihlal etmediğini ısrarla yineliyor. Fransa’nın PSG takımında top koşturan oyuncu, arkadaşlarıyla dev malikanesinde karantina günlerini geçiriyor.

2018 Dünya Kupası öncesinde ayağını kıran Neymar, yine Rio de Jeneiro’nun 100 kilometre güneyinde bulunan bu malikanede kalmıştı. Bu yapının bulunduğu Rio’nun Mangaratiba beldesi, aynı zamanda Sylvester Stallone’un Cehennem Melekleri filmine de ev sahipliği yapmıştı.

Tam anlamıyla bir rüya

Bu özel mülkte yat limanı ve helikopter pisti bulunuyor. 3 binden fazla şaraba ev sahipliği yapan mahzenin yanında, içinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde daha da faydalı olacak tenis kortları, kişisel antrenman salonları, saunalar, spa ve jakuziler mevcut.

Geçtiğimiz günlerde malikanenin özel kumsalı ve plaj voleybolu sahasında arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan Neymar, karantina kurallarını çiğnemediğini belirtmişti.

Oyuncunun iletişiminden sorumlu menajeri de konuyla ilgili açıklama yapmış, “Neymar Jr. karantinayı kesinlikle delmedi ve ilk günden beri kurallara uyuyor. Fotoğraftaki arkadaşlarıyla Paris’ten birlikte buraya geldiler ve Neymar da onlara evini açma teklifinde bulundu. Arkadaşları da aileleriyle bir araya gelmeden önce burada, 14 gün süresince bir arada karantinadalar. Neymar herhangi bir iş görüşmesi dahil, hiçbir buluşmada yer almıyor ve büyük bir titizlikle karantina altında. Bu kişiler dışında evde bulunan tek kişi Neymar’ın oğlu Davi Lucca ve o da babasıyla vakit geçiriyor” demişti.