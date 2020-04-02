Başakşehir CEO’su o mektubu açıkladı: ‘Ligler böyle tescil edilirse…’

Corona virüsü salgın nedeniyle Süper Lig ve Avrupa’da birçok lig maçları süresiz erteleme kararı alırken, sezonların tamamlanip tamamlanmayacağı ve liglerin mevcut haliyle tescil edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Birçok farklı görüşün olduğu konuyla ilgili olarak bir toplantı yapan Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği, görüşme sonrası ilgili kurum ve kulüplere ortak bir mektup yolladı.

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, yollanana mektubun detaylarını Twitter hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç Temmuz/Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını, ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar”

UEFA-ECA ve EPFL ortak bir mektup hazırlayarak ilgili kurum ve kuluplere gonderdi: Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite calismalarina gore liglerin en gec Temmuz / Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını + — Mustafa Erogut (@mustafaerogut) April 2, 2020

Liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını, Ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020/21 Uefa müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar. — Mustafa Erogut (@mustafaerogut) April 2, 2020

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANACAK

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı’ndan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00’te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in İzmir’den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.