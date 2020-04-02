Atletico Madrid’de oyuncular maaş indirimine gitti

Atletico Madrid’den yapılan açıklamada Erkek A Takımı, Kadın A Takımı ve Erkek B takımı oyuncularıyla Erkek A Takımı teknik ekibi maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti.

Oluşan ek parayla 430 kulüp çalışanının maaşları salgın süresince ödenmeye devam edecek. Ayrıca kulübün giderleri bu şekilde stabilize edilecek. Bahsi geçen ücretler, sporcuların 2019/2020 sezonu maaşlarını kapsıyor.