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Sözcü

Atletico Madrid’de oyuncular maaş indirimine gitti

İspanya La Liga kulüplerinden Atletico Madrid'in oyuncuları, maaşlarında yüzde 70 indirime giderek kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için kulüple anlaşma sağladı.

SKOR DIŞ HABER
16:58 -
Haberler Futbol
Atletico Madrid’de oyuncular maaş indirimine gitti

Atletico Madrid’den yapılan açıklamada Erkek A Takımı, Kadın A Takımı ve Erkek B takımı oyuncularıyla Erkek A Takımı teknik ekibi maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti.

Oluşan ek parayla 430 kulüp çalışanının maaşları salgın süresince ödenmeye devam edecek. Ayrıca kulübün giderleri bu şekilde stabilize edilecek. Bahsi geçen ücretler, sporcuların 2019/2020 sezonu maaşlarını kapsıyor.

 

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Son güncelleme: 17:19 02.04.2020