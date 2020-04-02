Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır’dan bağış

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile file bekçisi Uğurcan Çakır, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlayacaklarını duyurdu.

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, ”İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50’sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan’a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz” ifadelerine yer verdi.

Ömür, takım arkadaşı Uğurcan Çakır’ı da paylaşımına etiketleyerek dayanışmaya destek çağrısında bulundu.

Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan da yaptığı paylaşımda maaşının yüzde 20’sini bağışlayacağını açıkladı.