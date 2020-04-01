Vincent Kompany futbolcuların parasını ödemeyi teklif etti

Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht’te hem teknik direktör hem de futbolcu olan Vincent Kompany, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar için kulübün yönetimine ilginç bir öneride bulundu.

11 yıl Manchester City forması giydikten sonra bu sezon başında Anderlecht’e imza atan 33 yaşındaki Belçikalı, kulübün maaş kesintisi durumunda hem öğrencileri hem de takım arkadaşı olan futbolcuların 1 aylık maaşını ödeyeceğini belirtti. Kendi cebinden ödeme yapmayı teklif eden Kompany ayrıca kendi maaşından da feragat edeceği yazıldı.

Belçika basınında yer alan haberde, Anderlecht’in maaş kesintisi talebine bazı futbolcuların soğuk yaklaştığı ve paralarında herhangi bir kayba uğramak istemediği yazıldı.

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Ülke basınında geniş yankı bulan haber sonrasında Belçika futbolunda büyük alkış alan Vincent Kompany için sosyal medyada taraftarlar teşekkür mesajları paylaştı.

15 yaşında Anderlecht alt yapısına giren 17 yaşında A takıma yükselen Kompany, 2006 yılında Hamburg’a transfer olurken yetiştiği kulübe 10 milyon Euro kazandırmıştı.