UEFA’da kritik toplantı! Liglerin başlangıç tarihi için…

UEFA, 1 Nisan’da 55 üye ülkenin federasyonları yeni bir toplantı gerçekleştirerek son durum hakkında bir değerlendirme yapacak.

UEFA 2 hafta önceki görüşmede Avrupa Şampiyonası’nın 1 yıl ertelenmesi kararı sonrası yeni gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

OYUNCU SÖZLEŞMELERİ VE TRANSFER SİSTEMİ

Toplantıda milli takım ve kulüp müsabalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

UEFA’dan kısa bir süre önce yapılan açıklamada, “UEFA, 55 üye federasyonun genel sekreterlerini iki hafta önce oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri ve planlamalarını dinlemek üzere bir video konferansa davet etti. Yeni bir bilgi güncellemesi yapılacak ve maçların potansiyel başlama tarihleri üzerinde tartışmalar yapılacak” denildi.

TÜM GÖZLER O TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Şimdi tüm Avrupa’da gözler bu toplantıda alınacak kararlara çevrildi. Toplantıda liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri görüşülecek.

HER ÜLKE BAŞLATMA VE BİTİRME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP

UEFA Başkan Yardımcısı Mıchele Uva toplantı öncesi “Her federasyon kendi şampiyonasını başlatma ve bitirme özgürlüğüne sahip ancak UEFA’nın uluslararası organizasyon tarihleri var ve üye federasyonlar bu belirlenen tarihlere göre kararlar vermek zorunda. Ülkeler, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan takımların listesini UEFA’ya sunmak zorunda ve UEFA da buna paralel hareket edecek. Bir lig oynanamıyorsa ve Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi takvimi belirlenmişse ve diğer ülkeler tarafından da katılım sağlandıysa radikal kararlar (Örneğin; O ülkenin organizasyonda yer almaması gibi) alınabilir” ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ise kısa süre önce Atalanta – Valencia maçının her iki ülke için ‘biyolojik bomba’ etkisi yarattığı iddialarına cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı: “19 Şubat’ta Lombardiya’nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu? Kararları 1 günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Valencai ve Atalanta oynadığı gün binlerce taraftar stadyuma girdi. Burada sorumluluk yetkililerdeydi.”