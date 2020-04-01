Tottenham Başkanı Daniel Levy işçilerin maaşında kesintiye gidileceğini duyurdu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın Başkanı Daniel Levy, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesi sonrasında kulüp çalışanlarına uyarılarda bulundu. Herkesin işin ciddiyetinin farkına varması gerektiğini belirten Daniel Levy, Nisan ve Mayıs aylarında kulüp çalışanlarının maaşlarından yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurdu.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Daniel Levy, kulübün ayrıca hükümetin açıkladığı yardım paketinden de yararlanacağını duyurdu. Dünyanın birçok ülkesinde futbolcular ve kulüpler aldıkları kararlarla, liglerin ertelenme süresince çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için çalışmalar başlatmıştı.,

Corona virüsü salgını nedeniyle kulübün uğradığı zararı anlatan Daniel Levy “Dünyanın en fazla seyirci geliri elde eden kulüplerinden biri olduğumuz için salgının bize zararı büyük oldu. Umarım, Premier Lig, federasyon ve hükümet arasında yapılan görüşmeler sonrasında en kısa zamanda kulüpleri, futbolcuları ve antrenörleri rahatlatacak bir çözüm bulunur. Bu krizi birlikte atlatacağız. Ancak hayatın normale dönmesi biraz zaman alacak” dedi.