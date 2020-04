Son dakika! Wimbledon iptal edildi, sigorta şirketi 250 milyon Pound ödeyecek!

Corona virüsü bütün dünyada hayatı durma noktasına getirdi. İnsanlar sabırla evlerinde kalmaya ve sosyal faaliyetlerini mümkün olduğu kadar azaltmaya çaba gösterirken spor faaliyetleri de Belarus gibi birkaç istisnai ülke dışında tamamen durdu.

NBA, UEFA Şampiyonlar Ligi, Euro 2020, MLB ve Tokyo 2020 gibi dev organizasyonlar dururken teniste de sezon askıya alınmış durumda. Son olarak Wimbledon’ın da bu sezon oynanmayacağı açıklandı. Sporda organizasyonların askıya alınmasının getireceği mali yük de tartışma konusu olurken kulüpler ve spor yapıları için ekonomik krizin kapıda olduğu yüksek sesle dillendiriliyor.

Tenis özelinde Fransa Açık, bu iptal kararıyla, organizasyon bu yıl gerçekleştirilmezse 260 milyon Euro kayıp yaşanacağını açıklarken teniste sezonun en prestijli Grand Slam turnuvası olan Wimbledon, bu sezon iptal kararı aldı. Ancak köklü organizasyon böyle bir maddi kriz yaşamayacak. En azından organizasyonu düzenleyen The All England Club (All England Tenis ve Kriket Kulübü) bu krizi olabildiği kadar yarasız atlatacak.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez!

İngiliz basınında Sportsmail’de yer alan habere göre kulübün risk ve finans komitesi birkaç yıl önce sigorta poliçesine dünya çapında salgın yani pandemi yaşanması durumunu da ekletti. 1945’ten bu yana ilk kez oynanmayacak olan Wimbledon, yan gelirler olan ürünü satışı ve yemek satışı gelirlerinden mahrum kalacak ancak anlaşma gereği büyük kalemler olan yayın gelirleri ve bilet gelirlerin kaybetmeyecek.

2018 rakamlarına bakılacak olursa 254.8 milyon Pound gelir elde eden Wimbledon’ın bu rakamlarını göz önüne alırsak, The All England Club yaklaşık 250 milyon Pound’luk bir zarardan poliçesi gereği kurtulacak. Haberde yer alan detaylara göre poliçe en ekstrem durumları karşılıyor.

Kraliçe’nin vefatı da maddeler arasında!

Bu maddeler arasında terör saldırıları, Kraliçe’nin vefatı ve ulusal yas ilan edilmesi durumları da yer alıyor. 29 Haziran ve 12 Temmuz arasında gerçekleştirilmesi planlanan Wimbledon’la ilgili karar oynanmama yönünde verildi. Wimbledon’ın tamamen iptal kararı alması halinde teniste bu sezonun oynanmayacağı konuşuluyordu. Fransa Açık ise başlangıç tarihini Eylül’ün 20’sine almıştı.

İnce detayların turnuvası olan ve katı kuralları ve ritüelleri ile bilinen Wimbledon, en çok tartışılan kural olan tamamen beyaz giyinme kuralını bu yıl esnetme kararı almış ve üreticilere 10 milimetre kalınlığı geçmemek şartıyla elbise veya tişörtlerin arkasında bir şerit kullanabileceklerini açıklamıştı.