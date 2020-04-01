SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları askıda!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbolu da vurmaya devam ediyor. UEFA, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında corona virüsü salgını sebebiyle bir takım kararlar alındığı belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendiği duyurulurken, 2020-2021 sezonu için belirlenen finansal fair-play yükümlülüklerinin de askıya alındığı ifade edildi.

Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da ertelendiği açıklandı.

İşte UEFA’dan yapılan açıklama:

“Olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı. 2020-21 turnuvaları için lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi. UEFA’ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelenmiştir. 2020-21 sezonu UEFA turnuvaları için oyuncu listelerinin verilmesi ve kaydedilmesi süreci ile ilgili yeni son tarihler belirlenecektir”

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