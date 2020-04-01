Simone Biles, Tokyo 2020’nin ertelenmesi sonrası ilk kez konuştu: ‘Sadece oturdum ve ağladım…’

Dört olimpiyat altın madalyası bulunan ABD’li cimnastikçi Simone Biles, ülkesinde NBC’de yayınlanan Today adlı programa katıldı ve sessizliğini bozdu. Tokyo 2020’nin bir sene sonraya ertelenmesi hakkında görüşleri sorulan 23 yaşındaki sporcu samimi bir itirafta bulundu.

Tokyo’da altın madalyalar almasına kesin gözüyle bakılan ve şu an cimnastikte rakipsiz olarak gösterilen Biles, haberi duyduğunda gözyaşlarına boğulduğunu ancak erteleme kararının son derece doğru bir karar olduğunu belirtti.

‘Sadece oturdum ve ağladım…’

Normalde sosyal medyayı çok aktif kullanan ancak erteleme kararı sonrası adeta sessizliğe gömülen Biles o anları, “Spor salonunda antrenman yapıyordum o dönemde 10 kişiden az olunca salonda çalışabiliyorduk. Antrenman arasında soyunma odasına gidince telefonuma gelen mesajı gördüm. Nasıl hissedeceğimi bilemedim. Sadece oturdum ve ağladım ama karar nihayetinde doğru bir karardı. ABD’de ve dünyanın her yerinde insanların sağlıklı ve güvende olmasını sağlamamız lazım. Benim için zordu ama sıkıntı yok” sözleriyle aktardı.

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Tokyo 2020 sonrası bırakacaktı

Topladığı 19’u altın olmak üzere 25 madalya ile dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalya kazanan cimnastikçi olan Biles, ilk olimpiyatı olan Rio 2016’da 4 altın 1 de bronz madalya elde etmişti. 23 yaşındaki başarılı sporcu, Tokyo 2020’nin ardından cimnastik kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı.

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Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra 2018’de yarışmalara dönen ve hazırlıklarını sürdüren Biles, ‘Tokyo 2021’e hazırlanmanın kendisi için ve pek çok sporcu için bir ‘challenge’ olacağını şöyle ifade etti: “Fiziksel olarak antrenörlerimin beni hazır tutacağından hiçbir şüphem yok ancak mental olarak bir sene daha hazırlanmak sanırım bu beni, bizi ve pek çok sporcuyu olumsuz etkileyecek” dedi ve ekledi “Fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da formda olmak zorundayız. İlerlemek için, vücudunu ve zihnini dinlemek için büyük bir faktör.”

Antrenörleriyle mesaj ve video görüşmeler ile yol haritası çizdiklerini ifade eden Biles, evde çalıştığını, vücudunu güçlü tutmak için kollarını, karnını ve bacaklarını çalıştırdığını, köpeğini gezdirdiğini ve YouTube’da çok fazla squat içeren ve kalçaları çalıştıran bir “twerk” antrenmanı paylaştığını söyledi.