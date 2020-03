Premier League hakemi Anthony Taylor, corona ile mücadelede gönüllü oldu

İngiltere Premier League de neredeyse dünyadaki tüm spor organizasyonları gibi durmuşken hakemler de futbolcular gibi zinde kalmak için çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. O isimlerden biri olan FIFA kokartlı hakem Anthony Taylor ise kız kardeşinden aldığı ilhamla corona virüsüne karşı mücadelede yer almaya karar verdi.

Premier League’in resmi internet sitesinde yer alan habere göre kız kardeşi Manchester’da bir hastanede yoğun bakımda görev yapan bir doktor olan 41 yaşındaki hakem NHS’e (Ulusal Sağlık Servisi) destek için hükümetin yaptığı çağrı sonrası gönüllü oldu.

Taylor o kararı, “Hastaneler arasında ilaç teslimatında ve evlerinde kalmaları söylenen 2 milyon insanın alışverişlerinin yapılması ve ilaçlarının verilmesi için 250 bin gönüllüye ihtiyaç olduğu yönünde bir çağrı vardı. Ben de başvurdum. Önümüzdeki bir-iki gün içinde yardım etmeye başlayacağım” sözleriyle açıkladı.

‘Yardıma ihtiyaçları var’

Deneyimli hakem, kız kardeşinden aldığı ilhamı “Yoğun bakım ünitesinde çalışıyor ve şu an çok yoğun durumda. Yaptığı iş için oldukça kritik biri. Ve çalışma arkadaşlarından ‘Ne kadar övsem az’ diyerek söz ediyor. Hemşireler, destek çalışanları, hepsi harika bir iş çıkarıyorlar ancak yardıma da ihtiyaçları var” şeklinde ifade etti.

Hakemlikten önce gardiyanlık da yapan Taylor aynı zamanda boş zamanlarında Prison? Me? No Way! (Hapishane mi? Ben mi? Asla!) adlı bir yardım derneğinde çalışıyor. Dernek gençleri suç hayatından uzaklaştırmak için eğitimler vermek üzerine çalışmakta.