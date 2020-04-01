Messi krizi! Başkan’a savaş açtı!

İspanya La Liga’nın dev ekiplerinden Barcelona yönetimi ile yıllardır takımın değişmez ismi olan Lionel Messi arasında büyük bir kriz yaşanıyor. İngiliz Mail Online yazarı Pete Jenson’a göre, Lionel Messi’nin daha önce birçok konuda ters düştüğü Barcelona Başkanı Josep Bartomeu’nun corona virüsünü yönetme konusunda eksik kaldığını düşünüyor.

Neymar’ın takımdan ayrılması, yapılamayan transferler, Ernesto Valverde’nin ayrılığı sonrası Sportif Direktör Eric Abidal ile yaşadığı tartışma, Messi’nin 15 yıldır formasını giydiği Barcelona’nın yönetimi ile arasında soğuk bir savaş olduğunu belirten Jenson, Arjantinli yıldızın futbolcuların ücretlerinde yüzde 70 kesintiye gidilmesini onaylamasının Bartomeu’ya nefes aldırdığını savundu.

Jenson, Messi ile Barcelona arasındaki krizi şöyle ifade etti:

“Messi birçok konuda yönetimle ters düşüyor. Barcelona yönetiminin corona virüsü salgını krizini de iyi yönetemediğini düşünüyor. Futbolcuların büyük kısmı, maaşlarında kesintiye gidilmesinden hoşnut değil… Yönetim de bu konuda video konferans yaparken, bir anda gelen Messi’nin paylaşımı ile rahatladı. Messi’nin vereceği tepkiden korkan Bartomeu, yıldız ismin kesintiyi kabul etmesinin ardından rahat bir nefes aldı. Ancak bu, yönetim ile Messi arasındaki krizin bittiği anlamına gelmiyor.”

GERİLİM NEYMAR’IN AYRILIŞIYLA BAŞLADI

Paris Saint Germain’in, Neymar’ın 222 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyerek 2017 yılında transfer etmesi, dünya futbol kamuoyu kadar Messi’yi de şoke etti! Takımın önemli bir parçasının gitmesi sonrasında yapılan Coutinho ve Dembele transferlerinden memnun kalmayan Messi, bu sezon başında Barcelona yönetiminin Neymar’ı geri getirmesi gerektiğini söylemişti.

Ancak Messi’nin bu isteğine rağmen Neymar için girişimde bulunmayan Barcelona, onun yerine Atletico Madrid’in Fransız yıldız Griezmann’ı kadrosuna kattı. Bu transferden memnun kalmayan Messi ile yönetimin arası açılmaya başladı.

ABIDAL İLE KRİZ

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal’in Teknik Direktör Ernesto Valverde ile yolları ayırma kararı almasının ardından yaptığı açıklama, Messi’nin sert tepkisiyle karşılaştı.

Abidal’in “Futbolcular da kendisinden memnun değildi” şeklindeki sözlerini eleştiren Messi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun.”

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