Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’dan 1 Nisan şakası

NBA'de Brooklyn Nets takımında oynayan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve corona virüs hastalığına yakalanan Kevin Durant için Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü'nin resmi Twitter hesabından atılan tweette “Hoş geldin Kevin Durant” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in 31 yaşındağa olduğu ve forvet poziyonunda oynadığı belirtildi.

Yapılan paylaşımı gören takipçiler ise 'Hoşgeldin Kevin Durant, vişneli ekmek kadayıfın benden', '1 Nisan şakası değil mi' gibi yorumlar yaptı.

Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.