Kevin de Bruyne corona virüs yüzünden kariyerini uzattı!

Manchester City’nin yıldız orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladı.

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalara evde devam ettiklerini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, yaşanan sıkıntının ardından futbol kariyerini uzatmak istediğini söyledi.

Belçikalı yıldız futbolcu, “Eşimle konuştum, karantinadan sonra futbol kariyerimi uzatacağımı söyledim. 2 yıl fazladan futbol oynayacağım” ifadelerini kullandı.

Futbolu özlediğini ancak insanların sağlığının daha önemli olduğunu belirten De Bruyne, “Tekrar futbol oynama zamanı. Futbolu özlüyorum ve onsuzluk zor geçiyor. Ama biz önemli değiliz, futbol önemli değil. İnsanlar futbolu seviyor ama şu an güvende olmaya ihtiyacımız var” dedi.

Karantina günlerinde teknik direktör Pep Guardiola önderliğinde WhatsApp üzerinden haberleşen Manchester City’nin futbolcuları, video konferans eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ev çalışmalarında bisikleti tercih etmediğini söyleyen De Bruyne, “Her gün yüzüyorum ve sürekli koşuyorum” şeklinde konuştu.

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