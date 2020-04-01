Kadın futbolunda acı haber! Kumsal Yıldız, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa kenti takımlarından Ağaköysor Kadın Futbol Takımı'nda, pazar günü corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulan Sportif Direktör Kumsal Yıldız, hayatını kaybetti.

29 Mart Pazar günü bir açıklama yapan Ağaköyspor Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde kulüpte Sportif Direktörlük görevine getirilen Kumsal Yıldız'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Bursa temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir açıklamayla acı haberi duyurdu. Kulüp, Yıldız'ın dün akşam 17.05 itibarıyla corona virüsü sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

TFF’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “TFF Kadınlar 3’üncü Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız’ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.