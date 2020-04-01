Jay Williams’tan çılgın fikir! ‘NBA maçları gemide oynansın’

Eski basketbolcu ve televizyon yorumcusu Jay Williams, NBA'de kalan maçları tatil havasında bitirme teklifinde bulundu ve ”Maçlar gemilere kurulacak kortlarda oynansın, oyuncu aileleri de gemiye alınsın” dedi.

NBA’in corona virüs salgını nedeniyle yarım kalmasının ardından ligin geleceği tartışılmaya devam ediyor… Ligin üst düzey yöneticileri sezonu tamamlamak için çeşitli opsiyonlar üzerinde dururken eski NBA yıldızı Jay Wıllıams'tan ilginç bir öneri geldi.

‘OYUNCULARIN AİLELERİ VE YAKINLARI DA ALINABİLİR’

NBA’in corona virüsü salgını nedeniyle yarım kalmasının ardından ligin geleceği tartışılmaya devam ediyor… Ligin üst düzey yöneticileri sezonu tamamlamak için çeşitli opsiyonlar üzerinde dururken eski NBA yıldızı Jay Williams'tan ilginç bir öneri geldi.

Jay Williams NBA’in tamamlanması için 2 büyük cruise gemisi kiralanabileceğini belirterek, ”Belki bu devasa gemilere girmeden önce testler yapılabilir. Oyuncuların yakınlarının ve ailelerinin de onlarla birlikte gitmesi sağlanır. Bu büyük gemilere iki ayrı kort inşaa edilebilir. Taraftarların girmesine izin verilmeyeceğini biliyorum ancak yine de yayın şirketleri maçları yayınlayabilir. 40 günlük bir sürede direkt play-offlara gidilerek Doğu Konferansı ve Batı Konferansı için maçlar düzenlenebilir. Böylece cruise gemisinde bir şampiyonluk maçı düzenlersiniz” ifadelerini kullandı.

‘İKİ KONFERANSIN ŞAMPİYONLARI FİNAL MAÇINA ÇIKAR’

Organizasyonun bir tatil havasında geçebileceğini, söyleyen Williams şöyle devam etti: “Sahile gitmenize gerek kalmaz, organizasyon boyuncu herkes gemide olur. İki konferansın şampiyonları final maçında karşı karşıya gelir ve sezon tamamlanır.”

New York Times'ın haberine göre lig yönetimi normal sezonda kalan maçları oynatmadan doğrudan play-off'lara başlamanın ve maçları seyircisiz oynatmanın hesaplarını yapıyor.