İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina: ‘Juventus oynamadan şampiyonluğu kabul etmeyecek’

Corona virüsü nedeniyle oldukça zor günler geçiren ve 13 bin 155 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da futbolun yakın geleceği ve Serie A’nın akıbeti hala tartışılan konular arasında yer alıyor.

Son olarak İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile görüştüklerini belirtirken ligin durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

‘Sezonun sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım’

Gravina, Serie A’nın geleceği için; “İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım.” dedi.

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‘Juventus şampiyonluk istemiyor!’

Gravina, Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasını ise; “Juventus Başkanı Agnelli, Serie A’nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket.” diyerek özetledi.