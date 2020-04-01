Haydi Rüştü ‘Grow’ seni bekliyor!

UEFA, corona virüs salgını nedeniyle yara alan en popüler sporun geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Bu süreçte arka planda kalan ama rafa kaldırılmayan bir proje var. UEFA, 49 üye federasyonu ile birlikte futbolun kalkınması için kapsamlı bir yatırım programı başlattı. 2024'te uygulamaya geçirilmesi planlanan ‘Grow' (Yetiştirme) adlı projenin Türkiye sorumlusu, halen yeni tip corono virüs ile mücadele eden ve hastanede tedavi gören Rüştü Reçber.

49 ÜLKE İLE AYNI ANDA

Türk futbolunun efsane kalecisi, geçen ocak ayında düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda projenin detaylarını anlattı. Grow, 2015'te UEFA tarafından hayata geçirilen, 2024 vizyonu çerçevesinde geleceğe yatırım olarak görülen bir altyapı projesi ve 4 ana başlıkta toplandı, 49 ülke ile aynı anda Türkiye'de de uygulamaya kondu. Projenin UEFA ile koordinasyonunu ise TFF yöneticilerinden Hamit Altıntop yürütüyor

ÖZKAYNAK DÜZENİNE DÖNÜŞ

Projenin temel hedefi, futbolun tabana yayılması. UEFA, futbolu yüksek bütçelerden kurtarıp kulüpleri özkaynak düzenine döndürmeyi amaçlıyor. Düşürülecek yaş ortalamasıyla futbolun çok daha fazla popüler hale getirilmesi de planlanıyor.

Ana hedefler şöyle:

1) Gelir kaynaklarının yükseltilmesi.

2) Aktif oyuna katılımın arttırılması.

3) İmajın gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi.

4) Futbola ilgiyi yükseltmek (Dijitalleşme).

AVRUPA’NIN RAKAMLARI UTANDIRDI

TFF'nin hazırladığı proje sunumunda en çarpıcı detay, Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin karşılaştırılması oldu. 80 milyon 800 binlik nüfusu ile bize bu anlamda en yakın ülke olan Almanya ile aramızdaki rakamların farklılığı, Türkiye'nin spordaki durumunu adeta gözler önüne seriyor. Tam gün olarak çalışan ‘çocuk ve okul futbolu personeli' sayısı ülkemizde 2 iken bu rakam Alman- ya'da 1200, İngiltere'de ise 820. Federasyon ve devlet yatırım rakamlarında Türkiye, 17 milyon TL ile en az bütçeyi ayırıyor. Almanya'nın 750 milyon TL, İngiltere'nin ise 420 milyon TL'lik altyapı katkısı bulunuyor.

3 BAKANLIK ÇALIŞACAK

Grow projesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı, eşgüdümlü hareket edecek. TFF, projenin uygulanmasında tam yetki ile Rüştü Reçber'i görevlendirirken organizasyon yapısının başında TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı bulunuyor. Planma kapsamında oyuncu, antrenör ve kulüp gelişimi konusunda Tolunay Kafkas ile Oğuz Çetin'e yetki verildi.

MALİYET 102 MİLYON TL

Ülke futbolunun kurtuluşu olarak görülen Grow projesinin 4 yıllık maliyeti ise yapılan taslak planda 102.406.410 TL olarak hesaplanırken, öğrenci ve sporcu başına ortaya çıkan birim maliyet 790 TL olarak açıklandı.

KURTULUŞ OKULLARDA

Growprojesinin Türkiye ayağındaki kilit rolü okullar üstlenecek. 2 aşamalı yapılan planın ilk aşamasında öğretmen ve antrenör eğitimi, okul içi ve ders dışı çalışmalar ile şenlikler ve etkinlikler ön plana çıkıyor. Uygulamanın ikinci aşaması ise kulüpokul işbirliği ve kulüplerin desteklenip ödüllendirilmesinden oluşuyor.

PİLOT İLLER İSTANBUL, TRABZON VE RİZe

Projenin pilot uygulamasında, 39 ilçe ve 6 bölgeye ayrılan İstanbul ile birer bölge olarak planlanan Trabzon ve Rize yer alıyor. İstanbul'daki 260, Trabzon ve Rize'deki 28 okuldan 20 bin 800 erkek ve 2 bin 240 kız öğrenci, projeden faydalanabilecek. Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara gibi iller, daha sonra dahil olacak.