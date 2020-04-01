Feyyaz Uçar ‘Güneş yaptı Sergen de yapar’

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, SÖZCÜ'ye konuk oldu. Muhabirimiz Ali Aydın'la telekonferans konuşmasına katılan Uçar, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'a övgü dolu sözlerle destek verdi. TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor'un hocalığını yapan 57 yaşındaki teknik adam, “Sergen bugün gelmeyecekse ne zaman gelecekti Beşiktaş'a? Beşiktaş yönetimi, çok doğru iş yaptı. Bir evladına sahip çıktı. Bizim sonuna kadar destek vermemiz lazım. Kendisi çok zekidir, ben ümitliyim” dedi

ALLAH YARDIMCISI OLSUN

Uçar, sözlerine şöyle devam etti: “İmza töreninde ‘Hayatımda ilk defa bu kadar heyecanlandım' dedi. Chelsea'ye 2 gol atarken bu kadar heyecanlanmamıştı. Şenol Güneş, Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu. Beşiktaş'la 2 lig zaferi yaşadı. Bunu Sergen de yapabilir. Niye yapamasın? Bu çocuğun bu kadroyla ‘Allah yardımcısı olsun' diyorum. Keşke bir Talisca, bir Pepe, bir Gomez olsa elinde. O zaman zaten Sergen'in arkasında durmamıza gerek kalmayacak!”

FUTBOL SANAL OLACAK

“Fubol eskisi gibi olmayacak, teknoloji çok hızlı gelişti. Futbolcu her açıklamayı sosyal medyadan yapıyor. Ben kullanmayı düşünmüyorum. İş çığırından çıktı, enteresan bir ortam. Bir yazmak için bin okumak lazım. Futbolun gittiği yer bizleri yalnızlaştırıyor. Teknolojinin bu kadar işin içine girmesi futbolun sportif yönünü, amatör ruhunu, centilmenliğini, karşılıklı sevgi saygıyı bitirecek. Artık işin sanal kısmında bir patlama olacak gibi. Biz Ronaldo'yu, Messi'yi sahaya çıkartıp oynatamazsak bunların sanalları çıkacak, onlar oynayacak, insanlar onları izleyecek.”

TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN

“Fatih Hoca, Rüştü kardeşim, Abdurrahim Albayrak'a ve bu hastalığa yakalanan tüm insanlara geçmiş olsun. Hayatlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. TV'den seyrediyorsun cenazesini alamıyor insanlar. Bu çok acı. Tüylerim diken diken oluyor.”

HAYAT DEVAM EDECEK

“Corona virüs salgını tüm dünyayı sardı. Çocukken hep bir korkum vardı: Bir gün insanlar futboldan sıkılacak ‘Hadi evimize gidelim' diyecek, tribünler boşalacak. İşte bir virüs çıktı, elimizi kolumuzu bağladı. İnsan, hayatın en değerlisi. Hiçbir insanı riske atmamak lazım, evimizde kalıp normal hayatın devam etmesini bekleyeceğiz. Sadece bizim değil tüm dünyanın işi gerçekten çok zor.”