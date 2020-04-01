Fenerbahçeli futbolculardan ‘Evde Kal’ mesajı!

Fenerbahçeli futbolcular, corona virüsü ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, corona virüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, ‘evde kal’ çağrısında bulundu.
Futbolcularımız, Koronavirüs’e karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek “#EvdeKal” çağrısında bulundu. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/kMM2xSRT53
— Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) April 1, 2020