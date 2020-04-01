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Sözcü

Fenerbahçeli futbolculardan ‘Evde Kal’ mesajı!

Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile corona virüsünün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

20:19 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçeli futbolculardan ‘Evde Kal’ mesajı!

Fenerbahçeli futbolcular, corona virüsü ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, corona virüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

Corona Fenerbahçe