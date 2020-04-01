Cüneyt Çakır: ‘Futbolcu olmak istiyordum, forvet oynuyordum…’

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, TRT Spor’un canlı yayınına katıldı. Çakır, corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir evde olduğunu belirtirken, hakemliğe başlama hikayesini paylaştı.

Evde kalınması gerektiğini vurgulayan deneyimli hakem, “18 gündür evden çıkmıyorum. Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor. Hakkımda çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Futbolcu olacakken, hakem olduğunu belirten Çakır, “Futbol aşığı biriyim, bu sevgi babamdan kaynaklanıyor. Ben futbolcu olmak istiyordum aslında ve 10 yaşında Kartalspor’un altyapısında oynamaya başladım. Çok da güzel takımımız vardı, forvet oynuyordum. Şampiyonluklar da yaşıyorduk. Hakemlikte mütevazi olabilirim ama futbolculukta olmayacağım, iyi de oynuyordum. 17 yaşına geldiğimde bir sakatlık geçirdim, 3-4 ay futbola ara vermek zorunda kaldım. Bu dönemde bir hakem kursu açıldı, babamdan dolayı bu camiayı iyi biliyordum ve büyük bir sempatim vardı. Futbola olan tutkum sebebiyle maçları ücretsiz izleyebilmek için hakemliğe başladım” dedi.