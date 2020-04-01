Cristian Baroni: ‘Aykut Kocaman’ın yeri ayrı’

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni, beIN SPORTS’a özel açıklamalarda bulundu.

Baroni, corona virüsü nedeniyle evde geçirdiği sürede yaşadıklarını aktarırken Fenerbahçe günlerini de hatırladı ve taraftara da mesaj gönderdi.

‘Karantinadayım. Evden çıkamıyorum’

“Karantinadayım. Evden çıkamıyorum. Sakalımı da bu yüzden hiç kesemedim” diyen Baroni, “Ülke durdu ama bu sadece Brezilya için geçerli değil. Ben antrenmanlarımı evimde aynı düzende devam ettiriyorum. Ailemle vakit geçiyorum. Film izliyoruz. Evde geçirmeyi de seven bir aileyiz. Birbirimize dikkat ediyoruz. Benim için aile her şeyin temeli. Bu virüsün bize bulaşmaması için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.

‘Türkiye’yi ve Fenerbahçe’yi çok özlüyorum’

Brezilyalı, “Çok şey öğrendiğim ve hayatımda kıymetli bir dönem Türkiye’deki dönemim. Biz Türkiye’ye geldiğimizde yeni bir sayfa açılıyordu. Türkler bize çok güzel kucak açtılar. Türkiye’yi çok özledim. Fenerbahçe’de çok mutlu günler geçirdim” sözleriyle Fenerbahçe günlerini hatırlarken “Lig şampiyonlukları yaşadım. Mutluluklarım, üzüldüklerimden fazlaydı. Kulübü hala takip ediyorum, maçları izliyorum. Türkiye’yi ve Fenerbahçe’yi çok özlüyorum. Fenerbahçe’ye karşı şükran duyuyorum. Aziz Yıldırım başta olmak üzere birlikte çalıştığım birçok insan benim için çok önemli” dedi.

‘Aykut Kocaman’ın yeri ayrı’

“Birçok oyuncu benim için özeldi. Emre, Volkan, Kuyt, Webo, Alex” diyen Baroni, “Bir kişiyi ayrı bir tarafa yazıyorum onun kalbimde yeri farklı. O kişi de Aykut Kocaman. Rahat etmemi sağladı ve bana güven verdi. Başkanımız da bana çok iyi davrandı. Bana oğlu gibi davrandı. Webo ile çok sık konuşuyoruz. Güzel bir iletişimimiz var. Sow’la da Instagram’dan konuşuyoruz. Aykut Kocaman ile ara ara konuşuyoruz ama çok çok az. Konuşamasak bile onlara sevgim baki” diyerek Aykut Kocaman’a ayrı bir parantez açtı.

Baroni, Fenerbahçe maçlarını takip ettiğini söylerken “Fenerbahçe’de oynayan oyuncuların bu takımın büyüklüğünü ve anlamını bilmeleri gerekiyor. Biz ya şampiyonluk için mücadele ederdik ya da Şampiyonlar Ligi’ne veya Avrupa Ligi’ne taşırdık. Fenerbahçe’nin Galatasaray maçını izledim ve 2-2 berabere kaldığı bir maçı izledim” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe kariyerinde Galatasaray maçları kadar kendisi için Trabzonspor maçlarının büyük önem taşıdığını ifade eden Baroni, “Fenerbahçe forması giydiğim günlerden çok fazla maç var. Oradayken en büyük maç Galatasaray maçı olarak görülüyordu. Benim için Trabzonspor maçları özel oldu. İz bırakan goller attım. Trabzonspor’a aşırtma ile attığım bir gol vardı, maçın sonuna doğru. Trabzonspor maçları bende iz bıraktı” dedi.

‘Fenerbahçe formasını bir kez daha giymek istiyorum’

Baroni Fenerbahçe formasını son kez giymek istediğini de “Şu anda hala futbol oynuyorum ve bırakmayı düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe forması ile bir maç daha Kadıköy’de oynamak istiyorum. Veda fırsatım olmadı. Umarım bu rüya gerçek olur. Futbolu bıraktıktan sonra o dönemde geleceği düşünmek istiyorum. Şu anki düşüncem futbola devam etmek ama bir maç bile olsa Fenerbahçe forması giymek istiyorum” sözleriyle ifade etti.