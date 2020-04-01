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Coronaya yakalanan Lakers’ta 2 oyuncu da iyileşti

Los Angeles Lakers'ta iki hafta önce corona virüsüne yakalandığı açıklanan ancak isimleri açıklanamayan 2 oyuncunun iyileştiği açıklandı.

SKOR DIŞ HABER
12:14 -
Haberler Basketbol
Coronaya yakalanan Lakers’ta 2 oyuncu da iyileşti

NBA’de corona virüsü vakalarının yaşandığı takımlardan olan Los Angeles Lakers’ta iki oyuncu evdeki karantina süreçlerini bitirdiği ve herhangi bir aksi durum yaşanmadığı açıklandı.

LA Lakers muhabiri Mike Trudell, Twitter’dan verdiği bilgilerde iki oyuncunun da corona virüsüne dair semptomları atlattığını belirtirken, Lakers oyuncularının ABD hükümeti tarafından belirlenen kuralları uyacağı açıklandı.

Öte yandan Utah Jazz’da Rudy Gobert ile Donovan Mitchell, Boston Celtics’te Marcus Smart ve Detroit Pistons’ta Christian Wood corona virüsünü yenen diğer isimler…

Corona Los Angeles Lakers NBA